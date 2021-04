Napoli-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Il big match della 31^ giornata si gioca alle 20.45

Napoli-Inter si gioca questa sera, domenica 18 aprile 2021 per la 31^ giornata. Il big match di Serie A tra partenopei e nerazzurri sarà l'ultima gara del turno di campionato e promette scintille. Ambizioni da Champions per i padroni di casa. Voglia di restare al comando e di confermarsi leader indiscussi del torneo per gli ospiti.

La sfida tra Napoli-Inter si giocherà domenica 18 aprile 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: appuntamento alle ore 20.45 per il match che chiuderà la 31esima giornata di Serie A. Come di consueto, niente pubblico causa restrizioni per combattere la pandemia di coronavirus in corso.

Il big match della 31^ giornata di Serie A sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Sarà sufficiente scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto. In alternativa c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto "Sport".