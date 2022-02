Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 il big match di Serie A

Redazione ITASportPress

Napoli-Inter si gioca oggi, sabato 12 febbraio alle ore 18:00 per la 25^ giornata di Serie A. Big match al Maradona che potrebbe dire tanto in chiave scudetto. I partenopei dell'ex Spalletti sfidano i nerazzurri di Inzaghi che per l'occasione dovrà scontare un turno di squalifica.

Napoli-Inter, probabili formazioni

Formazioni ancora da decidere per entrambi gli allenatori. In casa Napoli il dubbio più grande è quello legato alla presenza dall'inizio di Koulibaly tornato dalla Coppa d'Africa. Se dovesse essere titolare sarà Juan Jesus a lasciargli il posto. In avanti sarà Osimhen a guidare l'attacco.

In casa Inter out Bastoni in difesa. Dimarco sembra il sostituto naturale. Per il resto tutti i titolarissimi con la coppa formata da Dzeko e Lautaro Martinez in avanti. Scalpita Sanchez in panchina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

Dove vedere la partita

Napoli-Inter si gioca oggi, sabato 12 febbraio 2022, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli per la 25^ giornata di campionato. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. L'arbitro sarà Daniele Doveri.

La partita tra Napoli e Inter è un'esclusiva DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Altra possibilità, l'uso del TIMVISION Box.

Il match tra Napoli-Inter sarà visibile in streaming sul sito di DAZN, collegandosi tramite PC o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.