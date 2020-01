Napoli-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 6 gennaio

Napoli-Inter, si gioca al San Paolo oggi 6 gennaio 2020 alle 20,45 l’ultimo appuntamento della 18^ giornata di Serie A. Gli azzurri di Gattuso sfidano gli uomini di Conte per quello che è il big match del turno di campionato.

Napoli-Inter, le probabili formazioni – Padroni di casa che scenderanno in campo col 4-3-3. Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne. Luperto e Manolas centrali. In mezzo regia di Allan e Fabian Ruiz con Zielinski. Tridente privo di Mertens ma con Callejon, Milik e Insigne. Gli ospiti si affidano al classico 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez in avanti. Brozovic, Gagliardini e Sensi potrebbero trovarsi insieme in mezzo al campo con Candreva e Biraghi sugli esterni. In difesa, davanti ad Handanovic il trio Godin, de Vrij e Skriniar.

Napoli-Inter streaming e diretta tv – La gara Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky ai canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.