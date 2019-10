Napoli, intervento riuscito per Malcuit: i tempi di recupero

Arrivano buone notizie in casa Napoli ed in particolare per il terzino Kevin Malcuit. A seguito dell’infortunio al ginocchio, l’esterno si è sottoposto questa mattina all’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso la Clinica Villa Stuart di Roma.

Come informa la società azzurra attraverso un comunicato, l’intervento effettuato dal Professor Mariani con la presenza del Responsabile Sanitario del Napoli Dott.Raffaele Canonico è perfettamente riuscito. I tempi di recupero non sono inferiori ai 6 mesi.