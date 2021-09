Napoli-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 18 la gara di Serie A

Redazione ITASportPress

Napoli-Juventus si gioca questa sera, sabato 11 settembre alle ore 18.00. Big match al Maradona tra azzurri e bianconeri per la terza giornata di campionato. Diverse assenze per Spalletti e Allegri ma solita grande voglia di imporsi contro uno degli avversari più sentiti dell'intero torneo.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. All. Allegri.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Napoli-Juventus si gioca come detto in precedenza oggi sabato 11 settembre allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Il fischio d'inizio della partita valida per la terza giornata del massimo cmapionato italiano è previsto per le ore 18:00.

Il match tra Napoli e Juventus verrà trasmesso in diretta ed esclusiva da DAZN. La gara sarà visibile scaricando l'app di DAZN su smart tv compatibili, oppure su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora collegando il televisore a dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella di utilizzare il TIMVISION BOX.

Napoli-Juventus potrà essere seguita ovviamente in live streaming per tutti gli abbonati DAZN. Il match sarà visibile in diretta streaming sul sito di DAZN mediante PC o scaricando l'app su smartphone o tablet. La telecronaca di Napoli-Juventus sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.