Napoli-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Juventus si gioca oggi sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18.00. Si tratta di uno dei big match della 22^ giornata di Serie A. Partenopei in cerca di riscatto, bianconeri vogliosi di recuperare punti e mettere pressione alle milanesi in vetta alla classifica.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Scelte quasi obbligate per entrambe le squadre colpite da diverse assenze a causa di infortuni. I padroni di casa del Napoli scenderanno in campo con Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. Ospiti che dovrebbero essere schierati da Pirlo in questo modo: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Napoli-Juventus si giocherà come detto oggi alle ore 18.00 di sabato 13 febbraio 2021. Sede della partita sarà lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La gara, valida per la 22^ giornata della Serie A 2020/21, si giocherà ovviamente a porte chiuse a causa delle restrizioni per il coronavirus. La gara Napoli-Juventus sarà visibile in diretta esclusiva su Sky. Il match, come tutte le sfide che si giocano di sabato alle ore 18.00, potrà essere visto sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita tra Napoli e Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go che Sky mette a disposizione dei suoi clienti abbonati. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, oppure in alternativa su pc o notebook, da app store o collegandosi direttamente al sito. Occorrerà solo avere una connesione ad internet stabile.

Il match sarà trasmesso in streaming anche su Now TV, servizio di streaming di Sky. Sarà necessario collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Serie A.