Napoli-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 26 gennaio

Napoli-Juventus, si gioca oggi domenica 26 gennaio 2020 alle 20.45 la gara valida per la 21^ giornata di Serie A. Big match al San Paolo e grande sfida degli ex con la prima volta di Maurizio Sarri contro il suo vecchio pubblico.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni – Il Napoli scenderà in campo con il 4-3-3. Ospina favorito su Meret in porta, Manolas e Di Lorenzo dovrebbero essere i centrali con Hysaj e Mario Rui sulle corsie. Maksimovic può recuperare. In mezzo al campo Fabian Ruiz e Zielinski certi del posto. Demme potrebbe essere titolare. In avanti Callejon, Insigne e Milik. Juventus con Dybala e Cristiano Ronaldo di punta ma attenzione a Higuain, ex sempre col piede caldissimo. Szczesny in porta, de Ligt e Bonucci coppia centrale. In mezzo con Pjanic Matuidi e Bentancur. Ramsey dovrebbe agire più avanzato.

Napoli-Juventus streaming e diretta tv – Il match Napoli-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.