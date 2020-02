Napoli, Koulibaly: “Dobbiamo reagire da vera squadra”

Kalidou Koulibaly chiede scusa. Il difensore senegalese era in campo nella partita persa in casa contro il Lecce. Un ritorno da incubo per il centrale che non giocava una partita da due mesi. L’ultima sua partita era stata quella contro il Parma del 14 dicembre. Dopo la disfatta con il Lecce, Koulibaly è stato al centro delle critiche dei tifosi del Napoli e lui su Instagram ha deciso di scusarsi pubblicamente con i tifosi e la città: “Dobbiamo reagire da squadra vera: lavorare e fare punti. Napoli non merita questa classifica”.

OCCASIONE INTER – Per fortuna di Koulibaly, mercoledì c’è già occasione di rifarsi. Il Napoli infatti è atteso a San Siro dove sfiderà l’Inter nella semifinale di Coppa Italia.