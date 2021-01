Napoli, Koulibaly: “Più sereni dopo la vittoria con lo Spezia. Ci dispiace per Gattuso”

Il Napoli è chiamato al riscatto dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona. Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly commenta ai microfoni di Sky Sport l’avvicinamento al match contro il Parma: “La vittoria con lo Spezia ha riportato un po’ di serenità, siamo tornati a vincere dopo la sconfitta contro il Verona che è stata un po’ pesante. Volevamo fare di più e vogliamo che la vittoria di giovedì sia un nuovo punto di partenza”.

Poi Koulibaly analizza anche la situazione all’interno dello spogliatoio: “Secondo me non c’era nemmeno bisogno dell’intervento del presidente De Laurentiis per dare fiducia a Gattuso. Sappiamo che quando le cose vanno un po’ meno bene, il mister viene subito messo in discussione. Questo ci dispiace, perché sappiamo di dover essere noi giocatori a dover dare il 100% e penso che lo stiamo dando. Il mister ci aiuta, ci dà quella spinta che ci serve e gli siamo sempre stati vicini. Soprattutto lui sta molto vicino a noi, sappiamo quello che dobbiamo fare e vogliamo dare anche il mille per cento per Gattuso”.