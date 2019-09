Napoli, Koulibaly: “Quest’anno vogliamo fare un regalo ai tifosi…”

Un avvio di stagione non semplicissimo per Kalidou Koulibaly, protagonista di una sfortunata autorete nella gara dello Stadium contro la Juventus. Il difensore senegalese rimane comunque una delle colonne portanti del Napoli, con il tecnico Carlo Ancelotti che può fare affidamento su di lui ad occhi chiuso. Ed il giocatore, in queste ore, ha parlato ai microfoni dell’emittente francese Rmc Sport.

NAPOLI – “Sono a Napoli ormai da cinque anni, qua sono molto felice, così come la mia famiglia. Lottiamo ogni anno per vincere e per conquistare un trofeo importante, abbiamo poi una grande tifoseria che ci segue sempre con grandissima passione. Noi quest’anno cercheremo di farle un regalo…”.