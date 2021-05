Napoli, Koulibaly ringrazia Gattuso: “Avrò per sempre stima e riconoscenza”

Il tecnico lascia gli azzurri dopo un anno e mezzo

In casa Napoli si è conclusa l'esperienza di Gennaro Gattuso da allenatore. Il tecnico ora si trasferisce alla Fiorentina , dopo un anno e mezzo con gli azzurri, con tanto di vittoria della Coppa Italia 2020. Pesa nel bilancio finale anche l'esclusione dalla Champions League a causa del pareggio contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno di campionato. Tuttavia, in generale, Gattuso sembra aver avuto un buon rapporto con i giocatori.

Il difensore Kalidou Koulibaly ha usato Twitter per ringraziare il suo ex allenatore: "Grazie per tutto mister Gattuso, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore".