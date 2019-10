Napoli, Koulibaly sul razzismo: “Gli idioti che fanno ‘buu’ non lo farebbero mai di persona”

Una lunga intervista è stata rilasciata dal difensore del Napoli Kalidou Koulibaly al giornale L’Èquipe, focalizzandosi soprattutto sul discorso razzismo, che in Italia resta sempre di grande attualità: “Gli idioti che gridano ‘buu’ negli stadi non lo farebbero mai di fronte a me, incontrandomi di persona. Dicono tutti che l’Italia sia un Paese di razzisti, che gli stranieri per questo motivo sono frenati dal venire qui. Posso dire che Napoli sia un’altra cosa, mi trovo benissimo, la mia famiglia è stata accolta molto bene e i miei amici anche: sono felicissimi quando vengono a trovarmi”.

Uno dei casi di questa prima parte di stagione riguarda Lukaku, al quale sarebbe stata inviata una lettera dalla curva del Napoli: “Non avrebbero mai potuto scrivere certe parole – sostiene il difensore senegalese Koulibaly -, c’è tanto amore in questa città. Come possono dire che i ‘buu’ non siano legati al razzismo? Veniamo discriminati per il colore della nostra pelle, è ovvio. Vorrei vedere a parte invertite, fa davvero male”.