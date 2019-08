Napoli, Ancelotti: “Contro la Juventus con qualità e personalità. Mercato? Speriamo di essere contentissimi…”

Vigilia importante di campionato per il Napoli di Carlo Ancelotti che sabato sera affronterà la Juventus all’Allianz Stadium. Esordio ok per entrambe le squadre e big match già alla seconda giornata di Serie A. Dal centro sportivo di Castel Volturno il tecnico dei partenopei ha presentato la difficile trasferta di Torino.

BIG MATCH – “La gara di domani sarà un test indicativo. Vogliamo essere competiti contro una squadra che è favorita per la vittoria finale”. “Sarri? Sono contento di rivederlo. Spero sia in panchina”. “Orsato un buon arbitro per la sfida? Ci sono molti arbitri importanti, ne è stato designato uno che ha esperienza internazionale e per noi va bene”. “Juventus-Napoli alla seconda toglie importanza al risultato e ai giudizi ma io voglio vedere i frutti del nostro lavoro in allenamento. Voglio vedere un Napoli che gioca con grande personalità e con equilibrio tra la fase difensiva ed offensiva”. “Chi sarà decisivo domano? Servirà una partita completa contro la Juve, ci vogliono 11 protagonisti”.

CHI GIOCA – “Come sta Lozano? Bene ed è pronto per giocare. Modulo? Il centrocampo a tre è una soluzione adottabile se si vuole difendere bassi. Insigne-Callejon-Mertens stanno facendo bene? La squadra sta costruendo bene il gioco da dietro questa situazione è sicuramente d’aiuto ai movimenti del nostro reparto offensivo”. “Milik? Non è convocato, non è disponibile. Contiamo di recuperarlo dopo la sosta”. “Ghoulam? Era già pronto a Firenze, è in ottima condizione”.

ALLO STADIUM – “Di solito brutte accoglienze per me allo Stadium? Pazienza. Se capita ancora vivrò lo stesso”. “Se è vero che ho sentito CR7 dopo l’addio di Allegri? L’ultima volta che l’ho sentito era quando è venuto a Napoli”.

CHAMPIONS – “Il girone di Champions è migliore rispetto a quello dello scorso anno ma giocheremo gara per gara come sempre”.

MERCATO – “Llorente? Non so. Se arriva sono contento. Icardi? Nessun rimpianto”. E ancora su Llorente: “Le sue qualità sono ben note. Ha caratteristiche diverse da quelle degli altri nostri attaccanti. Può essere una soluzione diversa da quelle che abbiamo”. “Il mercato non è ancora finito. Ora siamo contenti, speriamo alla fine di essere contentissimi. La società ha fatto un lavoro straordinario. Il mercato in uscita è stato faticoso così come quello in entrata. Con questi giocatori lotteremo in tutte le competizioni”.

NUOVE REGOLE – “Penso che le cose si siano complicate un po’, si cerca di rendere il fallo di mano il più oggettivo possibile ma poi nascono situazioni che sono comunque solo a discrezione dell’arbitro. Spero si faccia un passo indietro altrimenti diventa complicato anche per loro. Ci sono stati diversi casi dubbi, come quelli di Udine e Cagliari. Non si può saltare come un birillo, le braccia si aprono sempre un po’. Credo che debba rimanere soggettiva la decisione, non si può catalogare. Le braccia si usano nel calcio, il contatto è lecito”. “Preoccupato dalla simulazione di Mertens? Non era fallo quello di Zielinski, con la stessa onestà dico che il rigore su Mertens non c’era”.