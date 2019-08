Napoli, Ancelotti: “Lozano è molto forte. Come insidiare la Juve? Pensiamo a noi, dobbiamo…”

Poche ore all’inizio della nuova stagione di Serie A. Cresce l’attesa per la prima giornata di campionato. Alla vigilia della gara contro la Fiorentina di sabato alle 20.45, Carlo Ancelotti, allentore del Napoli, ha presentato il match alla stampa direttamente dal centro sportivo di Castel Volturno.

Ecco tutte le dichiarazioni, precedentemente seguite in diretta su ItaSportPress.it:

La prima domanda al mister è su Lozano: “Abbiamo preso un giocatore molto forte, Lozano alza il tasso qualitativo della squadra. È un ragazzo serio, che ha molta voglia di incidere col Napoli. Non sarà convocato con la Fiorentina, speriamo di averlo per la Juventus. Sul ruolo di Lozano: “Può giocare a destra, seconda punta, prima punta e a volte anche a sinistra. A noi piacciono i giocatori completi, per questo lo abbiamo preso. Non è uno specialista, al massimo si può dire che è uno specialista per l’attacco”.”.

CONDIZIONE E FIRENZE – Sulla condizione della squadra e il centrocampo: “È motivata, ha raggiunto una buona condizione. Siamo un gruppo forte e competitivo con un obiettivo importante. A centrocampo abbiamo un gruppo di calciatori che quest’anno può diventare maturo, vogliono dimostrare di essere di alto livello”. Sulla partita di domani sera a Firenze: “Dobbiamo fare una partita importante e concretizzare il più possibile”.

GAP DA RIDURRE – Quali sono le rivali per il campionato? Le concorrenti al titolo? “Sono le solite, le griglie sono state fatte: Juventus, come sempre, poi anche l’Inter e la Roma. Ma anche il Milan, altra squadra con un nuovo allenatore. Il calcio italiano si augura che sia un campionato più competitivo e secondo me lo sarà. Sono più o meno sempre le stesse, e poi c’è l’Atalanta che ha mantenuto la stessa struttura dell’anno scorso; anche la Lazio farà bene, viene dalla vittoria in Coppa Italia. Anche il Cagliari ha fatto un’ottima squadra, ci possiamo divertire quest’anno”. Come ridurre, quindi, il gap di punti con la Juventus? “Noi dobbiamo migliorare il rendimento dell’anno scorso, che comunque è stato buono. Dovremo essere più continui e fare più gol, così faremo più punti. Non voglio concentrarmi sulle altre squadre”.

SINGOLI – Su Milik: “La società da tempo sta cercando di prolungargli il contratto, tutti siamo molto interessati al fatto che rimanga. Per noi è importantissimo, per il presente e soprattutto per il futuro: lo scorso anno ha fatto molto bene. Se giocasse altrove, tutti direbbero che serve al Napoli!”. Su Callejon: “Resta al centro del progetto, ha un anno ancora di contratto ma la nostra volontà è di trattenerlo: ha professionalità, concentrazione, qualità e… corre!”. Su Mertens: “È molto motivato, così come gli altri. Se manca un anno alla scadenza non cambia nulla per quanto riguarda la motivazione”.

MERCATO – Sul voto al mercato: “Sicuramente dieci. Ci prendiamo la responsabilità che dobbiamo e vogliamo lottare per vincere il campionato. Di più non posso chiedere. Sono già contento del mercato, anche se non siamo ancora al 2 settembre, perché la squadra mi dà molta soddisfazione e ai giocatori l’ho detto”. Arriverà qualcun altro dal mercato? “Ci sono tante trasmissioni che ne parlano… Io non parlo di mercato!”. Nessuna parola su Icardi e Llorente: “Non parlo dei giocatori che non sono del Napoli”.

ALTRO – Sulle nuove regole del calcio: “Quella che cambia di più è la possibilità di giocare la palla dentro l’area. Così si può giocare più velocemente da dietro, a livello estetico si avrà un miglioramento”. Sull‘arbitro donna nella Supercoppa europea e se l’Italia è pronta per ospitarne: “Arbitro affidabile, credo che l’Italia sia pronta per averne. Avevo già avuto a che fare con partite con arbitro donna in Germania e non ci sono stati problemi, la preparazione è la stessa degli uomini”.