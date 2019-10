Napoli, la confessione di Mertens: “Sarri mi ha fatto impazzire, non lo sopportavo più”

Un avvio di stagione da protagonista, quello di Dries Mertens. Il belga, fin qui, è sempre stato tra i più positivi del Napoli e, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Genk, ha parlato al portale belga Sportmagazine.

PAZIENZA – “Se reputo un’ingiustizia aver dovuto aspettare quattro stagioni per essere considerato un giocatore chiave per il Napoli? No, non mi piace usare la parola ‘ingiustizia’. A casa ho ricevuto una buona educazione e questo mi ha aiutato a rimanere paziente”.

SARRI – “Con Sarri, nella prima stagione, ho giocato solamente sei volte dall’inizio. Ogni settimana mi chiamava alla sua scrivania per dirmi che gli dispiaceva avermi dovuto lasciare ancora in panchina. Mi ha fatto impazzire, spesso mi sono arrabbiato. Mi ha chiesto di capire il suo punto di vista, dicendomi quanto fosse importante avere un giocatore come me in panchina. Una volta, contro la Sampdoria, ero così stufo che avevo deciso di giocare male di proposito. Ma Sarri mi ha conosciuto molto a fondo, sapeva che non ero in grado di sostenerlo per più di cinque minuti: aveva ragione…”.