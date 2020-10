Napoli, la pec di De Laurentiis inviata a Lega, Juventus, Figc e Giudice Sportivo

Juventus-Napoli sta generando non poco caos in Serie A. Si gioca oppure no? Intanto sarebbero arrivate ulteriori notizie in merito alla mancata partenza della squadra partenopea per la trasferta di Torino a seguito della decisione della Asl.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe comunicato di non essere in grado di raggiungere il Piemonte a seguito del provvedimento urgente della Asl 1 di Napoli. Sul web sta anche girando quella che sembra essere la Pec inviata dal patron De Laurentiis alla Lega, alla Juventus, alla Figc e al Giudice Sportivo.

Napoli: la Pec di De Laurentiis

Da quello che si legge, la Asl 1 di Napoli ha disposto “l’isolamento fiduciario della squadra, anche alla luce dell’attuale andamento epidemiologico Covid-19, rispetto al quale è in corso la massima attenzione per contenere la diffusione del contagio”. A seguito di chiarimenti sulla decisione della Regione Campania, il Napoli avrebbe ricevuto il preciso obbligo “di rimanere nel proprio domicilio, con divieto di allontanarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto intercorso”. Di conseguenza: “si comunica che i soggetti destinatari della nota Asl, sono tenuti a non allontanarsi dal domicilio indicato”.