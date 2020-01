Napoli, la rabbia dell’ex Iezzo: “Toccato il fondo, i giocatori camminano in campo”

Ennesimo ko per il Napoli di Gennaro Gattuso, piegato al San Paolo per 2-0 dalla Fiorentina. Una prestazione che ha fatto infuriare l’ex portiere degli azzurri Gennaro Iezzo, che ha così commentato a Piùenne.

FONDO – “La squadra ha toccato il fondo, non ricordo una prestazione del genere da anni. Gattuso ogni volta parla di mancanza di cattiveria: se quando manca il gioco non hai nemmeno cattiveria, allora è dura. I giocatori camminavano in campo, i viola andavano al triplo. Vedendo quel bambino che piange io la partita dopo avrei mangiato chiunque. La squadra non ha mordente, non ha nulla”.

