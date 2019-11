Napoli, l’affondo dell’ex Agostinelli: “Giocatori senza cattiveria, non ci sono guerrieri”

Profonda crisi per il Napoli, che in campionato, nelle ultime quattro gare, ha raccolto solamente tre punti. L’ambiente azzurro è ormai incandescente, con la stagione che, malgrado sia solamente all’inizio, appare già compromessa. A commentare la situazione, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto Andrea Agostinelli, che la formazione partenopea l’ha allenata nel 2003.

CATTIVERIA – “Il Napoli non ha cattiveria. I giocatori che solitamente partono titolare non hanno caratteristiche da grandi guerrieri, eccezion fatta per Allan. Con la Roma dopo appena un quarto d’ora c’erano delle voragini a centrocampo. Se vuoi fare una stagione ad alti livelli non devi avere solamente qualità, ma anche continuità di rendimento”.