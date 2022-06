Napoli, l’agente di Politano: “Non sente più la fiducia. Potrebbe andare via”

Il Napoli sta progettando la prossima stagione e il club potrebbe intervenire sul mercato. Più che in quello in entrata, i partenopei si stanno concentrando sulle uscite: Mertens non ha ancora rinnovato e potrebbe lasciare la squadra di Spalletti, le parole di Koulibaly non fanno presagire il meglio per il futuro e anche le parole dell'agente di Matteo Politano non confermano la permanenza dell'esterno impiegato da Mancini nelle sfide di Nations League, anzi. Mario Giuffrida ha infatti dichiarato lo scontento del giocatore per la presunta mancata fiducia da parte del Napoli. Queste le sue parole a Radio Marte: