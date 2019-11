Napoli, l’ammutinamento costa caro: ecco la punizione esemplare scelta da De Laurentiis

Potrebbe costare molto caro l’ammutinamento dei giocatori del Napoli nei confronti della decisione della società di imporre il ritiro dopo le prove deludenti in campionato e coppa.

Come riporta Tuttosport, la volontà di Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, dopo tutte le polemiche degli ultimi tempi è quella di presentare istanza al Collegio Arbitrale per trattenere gran parte degli importi della prossima mensilità. Si parla di cifre oltre il 5% dello stipendio mensile con il presidente che vorrebbe arrivare addirittura al 50% trattenendo la cifra fino a quando il Collegio non darà il suo verdetto. Ma non solo. De Laurentiis vorrebbe chiedere un risarcimento anche per i danni d’immagine subiti dal club a causa dell’ammutinamento. Per fare ciò, bisognerà rivolgersi alla giustizia ordinaria.