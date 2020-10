Napoli, l’avv. Grassani: “3-0 alla Juventus sentenza erronea. Ricorreremo sino al Coni”

L’avvocato del club campano Grassani torna su Juve-Napoli a Radio Kiss Kiss dopo la sentenza del Giudice sportivo di assegnare il 3-0 a tavolino ai bianconeri: “Sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma già al secondo grado. Altrimenti andremo al Coni. Andiamo step by step – ha proseguito Grassani – ma se la Corte Sportiva d’Appello con motivazioni che oggi sarebbero difficili da spendere dovesse assumere un atteggiamento negativo, come minimo il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni è scontato. Facendo valere le carte e i principi di diritto, ritengo che già in secondo grado sia difficile perpetrare questo torto ai danni del Napoli”.