Napoli, le ultime di mercato

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. In uscita sono vicini a cambiare squadra alcuni elementi.

ENTRATE -Estupiñán del Villareal e Reinildo del Lilla, sono in questo momento i due nomi in cima alla lista del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il calciatore del Villareal sarebbe il perfetto elemento per rinforzare la corsia sinistra della difesa. L'operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Anche Reinildo del Lille è un nome che in questo momento è molto seguito dalla dirigenza partenopea. Anche qui c'è l'idea di un prestito con obbligo di riscatto a circa 8 milioni di Euro.