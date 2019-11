Napoli, l’ex Aronica: “Quanto manca Albiol… Koulibaly cresciuto grazie a lui”

Inizio di stagione complicato per il Napoli, che sta vivendo settimane di piena crisi. A commentare il momento degli azzurri, a Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’ex difensore partenopeo Salvatore Aronica.

ALBIOL – “Io sono sempre stato un grande estimatore di Albiol, credo che la crescita di Koulibaly sia dipesa anche dal gioco dello spagnolo. Ora la sua assenza si sente, Manolas e Koulibaly hanno giocato poco insieme. Luperto è giovane, mentre Maksimovic non ha reso come ci si attendeva. La coppia difensiva Albiol-Koulibaly era più solida di quella con Manolas, proprio per le caratteristiche di Raul. Quando le cose non vanno, però, le colpe sono di tutti. L’ammutinamento? Sono dalla parte della società: se il presidente prende una decisione, la squadra la deve rispettare”.