Napoli, l’ex Cavani: “Ecco perchè ho detto no a Juventus e Inter la scorsa estate”

Edinson Cavani ha ammesso di aver rifiutato Juventus e Inter prima di passare al Manchester United, dopo la fine del suo contratto con il PSG. La scorsa estate, l’ex Napoli era libero da ogni contratto e la Juventus lo ha contattato, così come l’Inter, che pensava di vedere Lautaro Martinez partire per il Barça. “Ma ho rifiutato per rispetto dei tifosi del Napoli a cui sarò sempre grato” , ha ammesso a Mondonapoli.it l’attaccante uruguaiano. Cavani ha parlato del murales alla fermata Cumana Mostra-Maradona. “Ho visto quella foto ed è bellissima. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare. Cosa dico ai tifosi? Solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. Il 33enne, in maglia azzurra tra il 2010 e il 2013, ha quindi firmato una stagione al Manchester United. Finora ha indossato la maglia dei Red Devils 10 volte, per 3 gol.