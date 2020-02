Napoli, l’ex Domizzi: “Problema mentale, ma un’annata storta può capitare”

Una stagione ben al di sotto delle aspetattive, quella disputata fin qui dal Napoli. Degli azzurri, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’ex difensore Maurizio Domizzi.

ANNATA STORTA – “Un’annata storaìta può capitare, il Napoli negli ultimi dieci anni ha sempre fatto bene, con secondi posti e grandi partite in Champions. Le milanesi hanno fatto peggio, ma non sono state fatte tutte queste tragedie come a Napoli. E’ stato un problema mentale”.

