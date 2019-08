Napoli, l’ex Dossena: “Milik vale Icardi. Ecco chi prenderei…”

La maglia del Napoli, Andrea Dossena, l’ha indossata per tre anni, dal 2010 al 2013. E adesso l’ex terzino, a Maracanà, ha così commentato la situazione ed il mercato degli azzurri.

CAMPIONATO – “Ancelotti ha fatto subito delle correzioni nelle ultime uscite: è solo calcio d’estate, ma vincere fa bene al morale. Nel prossimo campionato mi aspetto una partenza sprint degli azzurri: lo scorso anno partivano svantaggiati visto che il mister era appena arrivato, mentre stavolta pagheranno dazio Inter e Juventus”.

MILIK – “E’ vero che non ha realizzato tantissimo, ma partecipa molto al gioco della squadra. Per me Milik vale Icardi. Se dovessi prendere qualcuno, prenderei James Rodriguez, che può fornire il passaggio decisivo là davanti. Serve qualcosa per colmare il gap con la Juventus”.