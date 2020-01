Napoli, l’ex Iezzo attacca Gattuso: “Sta bloccando la crescita di Meret”

Sta facendo discutere la scelta di Gennaro Gattuso di affidare la difesa della porta del suo Napoli a David Ospina anziché ad Alex Meret. Interpellato sull’argomento da Radio Kiss Kiss, l’ex estremo difensore azzurro Gennaro Iezzo non ha mancato di pungere il tecnico.

DUALISMO – “Tra Ospina e Meret, come è giusto che sia, c’è stima. In questo momento Gattuso ha scelto il colombiano, ma così facendo sta fermando la crescita di uno dei giovani portieri più forti di Europa. Non si può togliere dalla porta un giocatore che sta facendo benissimo e che è un patrimonio della società. Dobbiamo rispettare le sue scelte, ma io farei giocare Meret”.

