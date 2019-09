Napoli, l’ex Krol tranquillizza l’ambiente: “Squadra forte, contro il Liverpool prestazione super”

Quattro stagioni con indosso la maglia del Napoli nel passato di Ruud Krol, ex difensore degli anni ’70/’80. L’olandese, che ha trascorso all’ombra del Vesuvio gli anni dal 1980 al 1984, è stato premiato quest’oggi dal sindaco della città partenopea Luigi De Magistris con una targa ed una medaglia per quanto fatto per la formazione azzurra. Krol nell’occasione, come raccolto da Sport Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale formazione di Carlo Ancelotti.

NAPOLI – “Contro il Liverpool ho visto un Napoli davvero molto bello, un po’ meno invece contro il Cagliari. Gli azzurri sono comunque una squadra forte, con più equilibrio rispetto alla passata stagione. Per me bisogna essere ottimisti, contro i Reds è emerso il livello al quale gli azzurri possono giocare. Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da Ancelotti? Certo, mi piacciono la sua grinta e il suo stile”.