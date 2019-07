Napoli, l’ex Pampa Sosa: “La numero 10 a James Rodriguez? Non è nemmeno l’1% di Maradona”

“La maglia del Napoli numero 10 sulle spalle di James Rodriguez? È un talento, ma non vale neanche l’1% di Diego Armando Maradona”. Sono le dichiarazioni rilasciate al giornale spagnolo Marca dall’ultimo 10 della formazione azzurra, Roberto “El Pampa” Sosa, che fu sotto l’ombra del Vesuvio dal 2004 al 2008, contribuendo alla doppia promozione dalla Serie C1 alla A. “Se gli venisse dato quel numero, peraltro, rischierebbe di terminare male il rapporto col club e con la piazza, perché negli ultimi anni il calcio è cambiato molto e in uno o due anni potrebbe succedere che lasci il Napoli”. È uno dei tanti, Sosa, dei personaggi del mondo del calcio d’accordo per non dare la 10 al colombiano, che potrebbe nei prossimi giorni arrivare alla corte di Ancelotti.