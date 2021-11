Napoli, l’ex Paolo Cannavaro: “Rinnovo Insigne? Il suo alleato è… Spalletti”

Parla l'ex difensore azzurro

Ancora molto legato al suo Napoli , Paolo Cannavaro , ex difensore anche dei partenopei, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino per parlare del club di De Laurentiis e del campionato italiano. Particolare focus anche sul capitano azzurro Lorenzo Insigne alle prese col difficile rinnovo di contratto.

CAMPIONATO - "Inter, Milan e Atalanta sono con il Napoli le quattro che lotteranno fino alla fine per lo scudetto", ha detto Cannavaro. "In questa stagione non c'è un ammazzacampionato e questo significa che ci sarà una bella volata. In cui l'ambiente di Napoli ha bisogno di capire più degli altri un passaggio chiave: che non si vince a punteggio pieno. Sembra una battuta, ma non è possibile vedere queste tragedie ogni volta che c'è una frenata della squadra".