Napoli, l’ex Schwoch esalta Llorente: “Attaccante straordinario”

Fernando Llorente è stato l’ultimo colpo di mercato del Napoli. Il giocatore spagnolo, svincolato dopo l’esperienza al Tottenham, è chiamato a rinforzare il reparto offensivo della formazione di Carlo Ancelotti e sul suo conto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato l’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch.

LLORENTE – “Credo che Llorente possa già esordire contro la Sampdoria. E’ un calciatore con tantissima esperienza, con un passato in club importanti. Per me è straordinario. Milik? Credo che non sia libero mentalmente: si è parlato a lungo di una sua cessione e non è stata un’estate tranquilla per lui”.

LOZANO – “Lozano è un giocatore che ti crea superiorità numerica. Può fare più ruoli: non credo possa giocare come prima punta, ma nei tre dietro può fare un po’ tutto. Ha caratteristiche che sono decisive nel calcio di oggi”.