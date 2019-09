Napoli, Llorente: “Ci aspettano grandi momenti. Pronto per obiettivi importanti”

Pochi minuti fa l’ufficialità, adesso anche le prime parole. Fernando Llorente è già carico per la sua nuova avventura con la maglia del Napoli.

L’attaccante spagnolo, svincolato dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Tottenham, è diventato ufficialmente un calciatore azzurro. Sul proprio profilo Instagram, il centravanti classe 1985 ha voluto esprimere tutta la propria gioia per aver messo nero su bianco l’approdo in Italia.

CARICO – Parole al miele con una carica speciale in vista dei possibili successi che attendono lui e il Napoli. Ecco le prime parole di Llorente sui social: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la squadra del Napoli! Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, ed io farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Infine ringrazio tutti i tifosi di questa grande squadra per l’affetto che già da subito mi avete dimostrato. Grazie molte davvero! Forza Napoli sempre”.