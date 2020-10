Juventus–Napoli è stata annullata per la mancata presenza dei partenopei per i noti fatti. Intanto i tifosi azzurri hanno appeso uno striscione al San Paolo: «3-0 a tavolino? Siete il cancro… Non esiste il vaccino». In città c’è molta delusione per quello che sta succedendo e per la paura di vedere il Napoli battuto a tavolino per 3-0 dalla Juve e un punto di penalizzazione.