Napoli, Lobotka: “Sento la fiducia di Spalletti. Con Gattuso invece…”

Stanislav Lobotka racconta le sue prime impressioni sull'inizio del lavoro sotto la gestione di Luciano Spalletti

Il Napoli si prepara a cambiare pelle. Il tecnico Luciano Spalletti sembra avere le idee chiare e tanti giocatori sembrano pronti a rilanciarsi. Tra questi c'è anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sport Aktualit dell'inizio della sua stagione: "Sento la fiducia di Spalletti. Ho più spazio e sto provando a sfruttarlo. Spalletti si è improvvisamente interessato a me a differenza del vecchio allenatore. Spalletti vuole giocare di più in mezzo al campo, noi puntiamo sul calcio combinato. Mi sta bene e cerco di ripagare la fiducia. Se Gattuso fosse rimasto in squadra, avrei potuto anche perdere dieci chili e probabilmente non avrei giocato. Fortunatamente per me, è arrivato un nuovo allenatore che mi ha dato fiducia. Mi sentivo sicuro, quindi non volevo andare da nessun'altra parte. Cerco di rimanere positivo, anche se non è sempre facile. Per fortuna adesso mi sto divertendo".