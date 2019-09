Napoli, Lozano rivela: “Alla fine del match con la Juventus, Cristiano Ronaldo mi ha detto…”

Poteva sperare di vincere il big match, ma per Hirving Lozano è stato comunque un esordio molto positivo. Il neo acquisto del Napoli è stato protagonista di una rete nella gara contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Un 4-3 ricco di emozioni e colpi di scena, ma anche di incontri speciali. Lo stesso messicano, parlando alla televisione TUDN, ha rivelato di aver avuto un breve dialogo con Cristiano Ronaldo che per lui è stato davvero emozionante: “Dopo l’ultimo gol della Juventus, Cristiano mi si è avvicinato e mi ha fatto i complimenti. Mi ha detto ‘benvenuto in Italia’. Per me è stata una cosa molto bella, perché lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Anche la partita è stata bella perchè la squadra ha giocato molto bene e poi ho giocato contro grandissimi calciatori, non solo contro CR7”.

IN ITALIA – Spazio, poi, anche all’esperienza in Serie A e nel nuovo Paese: “Mi sto adattando ai costumi del luogo, sto imparando a conoscere Napoli. So che sono arrivato da poco, ma grazie a Dio ho la fiducia del tecnico. Il mio obiettivo è lavorare, salire di livello, aiutare la squadra, apprendere dai calciatori più esperti e dall’allenatore”. E sulla gara appena giocata: “Non ho parlato con Ancelotti prima della partita ma che mi abbia fatto esordire all’intervallo è stato molto buono. E poi è avvenuto in uno stadio davvero spettacolare”, ha concluso Lozano.