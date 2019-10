Napoli, Lozano: “So di dover crescere. Il gol? Arriverà…”

Un inizio di stagione non semplice per Hirving Lozano, giocatore che il Napoli ha acquistato in estate dal PSV Eindhoven. Il messicano, al termine del match di Champions League contro il Salisburgo, vinto dagli azzurri per 3-2, ha così parlato del suo impatto con il calcio italiano.

CALCIO ITALIANO – “Io cerco di dare il massimo per la squadra e sono molto felice della fiducia ricevuta dal mister. So che devo migliorare, ma siamo ancora all’inizio: spero di poter crescere passo dopo passo. Il calcio italiano è diverso da quello olandese, sto imparando dei nuovi movimenti. Il gol? Prima o poi arrriverà, la cosa più importante sono i risultati della squadra”.