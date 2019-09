Napoli, Lozano vola alto: “Voglio ispirarmi a Maradona”

Hirving Lozano è stato il grande colpo di mercato dell’estate del Napoli. Il messicano è stato fortemente voluto dal tecnico Carlo Ancelotti, che in queste prime uscite stagionali ha già dimostrato di avere grande fiducia in lui. L’ex giocatore del PSV Eindhoven ha parlato in queste ore a La Repubblica.

OFFERTE – “Mi avevano cercato anche Milan e Paris Saint-Germain, ma il Napoli aveva in panchina Ancelotti… Mi ha poi colpito la bellezza della città. Sono onorato di essere l’acquisto più costoso della storia del Napoli: è uno stimolo che mi spingerà a fare sempre meglio”.

ANCELOTTI – “Conoscevo già il percorso del tecnico: è un allenatore super ed ho scoperto anche una bella persona”.

IDOLO – “Anche se non l’ho mai visto giocare dal vivo, dico Maradona: è stato un fenomeno. Cercherò di prenderlo come modello”.