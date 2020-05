Napoli, Maksimovic è pronto: “Rimasti in città perché fiduciosi sulla ripartenza…”

La Serie A attende di capire se il campionato ripartirà oppure no. Tanti i dubbi ma anche tanta la voglia da parte dei giocatori di tornare in campo. L’ultimo a parlare è stato il difensore del Napoli Nikola Maksimovic che ha parlato ai microfoni di Sky del momento d’emergenza per il coronavirus e della ripartenza del massimo tornei di calcio italiano.

ISOLAMENTO – “Sto bene, non ho alcun tipo di problema. Sto a casa e non esco. Credo sia un momento difficile per tutto il mondo”. E sugli allenamenti domestici: “Seguo il programma che ci mandano i preparatori e poi quando finisce l’allenamento cerchiamo di sentirli sempre per dirgli come è andata e se abbiamo avuto qualche problema. Fino ad oggi per me è sempre andato tutto bene”. “Cosa mi manca di più? Ovviamente i miei cari. La mia famiglia è in Serbia. Ma anche il calcio, allenamenti e partite. Ovviamente quella è la normalità della nostra vita, specie qui a Napoli dove si vive di calcio”.

RIPARTENZA – “Sto seguendo la situazione e mi tengo aggiornato anche con il resto della squadra. Sono in contatto con i miei compagni, ma anche con i nostri medici che ci aggiornano costantemente su tutto. Sappiamo che la situazione sta migliorando tanto, la data prevista è il 18 maggio ma il nostro centro sportivo è già pronto. Ma siamo pronti pure noi e siamo molto fiduciosi sulla ripresa degli allenamenti e anche su quella del campionato, per questo motivo siamo rimasti tutti qui“. E sul mister: “Gattuso? Fin dal primo giorno ci ha detto che siamo una grande squadra e che potevamo solo migliorare. Ci ha chiesto di ascoltarlo, in silenzio e lavornado molto. Col mister ho un ottimo rapporto, subito ci siamo capiti e quello che mi ha chiesto è semplice perché io sono un professionista”.