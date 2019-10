Napoli, Malcuit: “L’obiettivo? Fare bene in ogni competizione”

Soltanto uno 0-0 per il Napoli contro il Genk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri, adesso, cercheranno di tornare alla vittoria in quel di Torino sponda granata, con la gara, valevole per la settima giornata di Serie A, in programma domenica alle 18. Nel frattempo, a Sky Sport, ha parlato il difensore Kevin Malcuit.

OBIETTIVO – “Siamo una grande squadra con un grande allenatore, che può fare bene in ogni competizione. La scorsa stagione in campionato siamo arrivati secondi, quest’anno vedremo cosa riusciremo a fare. Il nostro obiettivo? Vogliamo fare bene in tutte le competizioni, non solo in Serie A”.