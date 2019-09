Napoli, Manolas avverte: “Per lo scudetto ci siamo anche noi. L’Inter? Partenza facile…”

Dopo il ko in casa della Juventus, il Napoli è tornato al successo contro la Sampdoria, con gli azzurri che si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta di Mertens. Sulla gara e sul campionato, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il difensore Kostas Manolas.

VITTORIA – “Vincere senza subire gol è un segnale positivo: se si vuole restare in alto in classifica, queste partite vanno vinte. E’ però ancora presto per parlare di una lotta a tre con Juventus e Inter: i nerazzurri avevano una partenza facile, mentre noi abbiamo avuto due match impegnativi in trasferta contro Fiorentina e Juventus. Abbiamo avuto le partite più difficili di tutti”.

SCUDETTO – “Noi ci siamo, come ogni anno. Dobbiamo però dimostrare sul campo di essere pronti per lottare. La più forte è sempre la Juventus, ma noi abbiamo molta qualità”.