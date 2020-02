Napoli, Manolas: “Buona gara, subiamo ancora troppi gol”

Un gol fatto, ma arrabbiato per il gol subito. Kostas Manolas vede il bicchiere mezzo pieno dopo la vittoria con il Torino. Queste le sue parole a Dazn: “Abbiamo fatto una buona gara, ma dobbiamo chiudere le partite sennò rischiamo. Non sfruttiamo le occasioni a disposizione e noi prendiamo sempre gol. Ci vuole poco per perdere le partire. Non dobbiamo mai perdere la concentrazione perché la partita si può riaprire in un attimo. Il mio lavoro è non prendere gol, ma se riesco a segnare tanto meglio”

CLASICO – Non poteva mancare inoltre una domanda sul Clasico. Il 18 marzo infatti, il Napoli giocherà al Camp Nou contro il Barcellona: “Il Clasico? Certo che lo guarderò, sono un grande appassionato di calcio spagnolo”.