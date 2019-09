Napoli, Manolas: “Dobbiamo dimostrare la nostra forza sul campo. Sotto porta non siamo cattivi…”

Kostas Monolas, difensore del Napoli, è intervenuto ai microofni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento della squadra dopo la sfida contro il Brescia e in vista dell’impegno di coppa di mercoledì sera contro il Genk. Il greco si è soffermato sui problemi in fase difensiva e in fase realizzativa degli azzurri mettendo in guardia i suoi per il futuro.

FORZA – “Quando non fai il terzo gol e prendi il gol del 2-1 dopo diventa una partita dura, abbiamo sofferto“. “Questione di carattere? Dobbiamo dimostrare di essere forti sul campo perchè il Napoli non deve soffrire che giochi in casa o che sia in trasferta. Anche con il Cagliari abbiamo fatto un buon gioco ma poi abbiamo perso. L’importante era vincere anche se abbiamo fatto gli ultimi trenta minuti senza tranquillità”.

CATTIVERIA – E sulla fase realizzativa poco efficace rispetto al gioco prodotto, Manolas ha poi concluso: “Non siamo cattivi sotto porta. Ogni partita creiamo dieci palle gol sotto porta ma non riusciamo a segnare facilmente. Se non fai il 3-0 e subisci gol diventa dura. Sono contento del gol ma dobbiamo essere più tranquilli e fare meglio”.