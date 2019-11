Napoli, Manolas: “Intesa con Koulibaly? Insieme abbiamo giocato sei partite…”

Vigilia di Champions per il Napoli, che domani sera, nella quarta giornata della fase a gironi, ospiterà al San Paolo il Salisburgo. Una sfida alla quale gli azzurri arrivano in piena crisi, con l’ultimo ko in casa della Roma che non è stato digerito dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di tenere squadra e staff in ritiro per l’intera settimana. In vista del delicato impegno europeo, in conferenza stampa ha parlato il difensore Kostas Manolas, che ha risposto alle critiche in merito alla sua intesa con Kalidou Koulibaly.

KOULIBALY – “Si parla sempre della mia intesa con Kalidou, ma io non capisco tutti questi drammi: lui è arrivato a dieci giorni dall’inizio del campionato e insieme abbiamo giocato solamente sei partite. In molte gare che abbiamo giocato insieme non abbiamo subito reti: si parla sempre della difesa, ma una squadra dipende da undici giocatori”.