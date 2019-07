Napoli, Manolas: “Mai avuto dubbi di scegliere questo club. Ancelotti mi ha accolto…”

Il neo difensore del Napoli, Manolas ha risposto alle domande dei tifosi questa sera nella piazza di Dimaro: “La prima chiamata l’ha fatta il mio agente. Non ho mai avuto dubbi, sono sicuro sarà la miglior decisione che potevo prendere. Darò tutto per questa maglia, sono contento dell’accoglienza. Ancelotti? “Non ci sono parole, solo quello che ha vinto può dire tante cose. Questi sono i primi giorni che l’ho incontrato, è stato gentile e mi ha accolto benissimo, farò di tutto per la squadra e raggiungere gli obiettivi che sono alti”.