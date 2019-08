Napoli, Manolas punge Suarez: quel “tre” urlato in faccia in ricordo di Roma-Barcellona…

Si è conclusa con una pesante sconfitta per 4-0 l’amichevole giocata dal Napoli a Detroit contro il Barcellona, con i blaugrana che hanno travolto gli azzurri nel corso della ripresa. Una sfida che, malgrado non fosse un impegno ufficiale, ha visto gli animi caldi in campo, con protagonisti in particolar modo Kostas Manolas e Luis Suarez.

QUEL TRE… – Il difensore del Napoli, in risposta alle provocazioni dell’attaccante blaugrana, ha rivolto all’uruguaiano il gesto del tre, urlandoglielo contemporaneamente in faccia. Un chiaro riferimento alla terza rete da lui realizzata nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League di due anni fa con la maglia della Roma, quando i giallorossi, dopo la sconfitta dell’andata, si resero protagonista di un’incredibile rimonta.