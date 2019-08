Napoli, Maradona ‘benedice’ Lozano: “Lo adoro ed è molto forte…”

Hirving Lozano sta per diventare ufficialmente un giocatore del Napoli. Nelle scorse ore le prime parole a margine delle visite mediche, ora si aspetta solo l’annuncio da parte del club.

Annuncio che è diventato ormai una formalità, dato che del messicano si parla già come giocatore partenopeo. Chi la maglia del Napoli l’ha vestita e onorata, ed è riuscita a portarla al trionfo, è Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro, intercettato da Marca, ha voluto dire la sua sull’acquisto più costosto della storia del Napoli.

FORTE E GIOVANE – Poche parole, ma importanti da parte dell’ex 10 azzurro: “Adoro El Chucky, con lui il Napoli si è assicurato un attaccante forte per molti anni: ci si aspetta molto da lui”. Dichiarazioni che sanno di vera e propria benedizione per Lozano. In attesa di poter essere ufficialmente definito come calciatore del Napoli, il miglior benvenuto possibile è arrivato da chi, a Napoli, è considerato una ‘divinità’.