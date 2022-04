Napoli, Maradona nel cuore: nuova collezione D10S

L'annuncio del club partenopeo

Ancora un omaggio a Diego Armando Maradona . Dopo il successo delle maglie ispirate al Pibe de Oro, il Napoli annuncia in queste ore una nuova collezione ispirata al genio argentino. Ecco arrivata ufficialmente D10S , una linea Special Edition che presenta tuta e felpa in due varianti colori, blu e azzurra.

Sui profili social del club e sul sito ufficiale è possibile leggere nel dettaglio la novità presentata dal club partenopeo: "Una Collezione da D10S. Dopo il successo delle maglie ispirate al genio di Maradona, arriva una nuova creazione dedicata al Mito di Diego che arricchisce la serie di iniziative dedicate ai tifosi. Le capsule “D10S” sono la nuova mini collezione in collaborazione con EA7, una Special Edition che presenta tuta e felpa in due varianti colori, blu e azzurra. In occasione del match Napoli-Fiorentina, i calciatori azzurri hanno indossato la “Top Tuta D10S” all’entrata in campo".