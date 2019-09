Napoli, Mario Rui lancia la sfida: “È ora di porre fine al monopolio della Juventus”

Una vittoria esaltante, quella ottenuta dal Napoli in Champions League contro il Liverpool. Gli azzurri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Mertens e Llorente nel finale, in una gara in cui tra i protagonisti vi è stato anche il terzino Mario Rui, autore di una prestazione di alto livello. Il portoghese, in queste ore, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport.

SCUDETTO – “Lo scudetto è il nostro sogno, lo inseguiamo ormai da tre anni. Sappiamo che ogni anno ci avviciniamo sempre di più: noi vogliamo stare in cima. Da tanti anni vince la Juventus, noi speriamo di cambiare questa situazione: vogliamo cambiare la storia”.

LIVERPOOL – “Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro la squadra migliore al mondo. Della mia prestazione mi interessa poco, l’importante era il risultato della squadra. Champions? Abbiamo sempre fatto bene, anche la scorsa stagione. Speriamo che questo possa essere l’anno buono per noi”.

JUVENTUS – “In questo periodo stanno subendo tanti gol da palla inattiva, ma segnano molto. Con Sarri ci vuole un po’ di tempo, ma è un grandissimo allenatore”.

LECCE – “Il Lecce è una squadra che vuole sempre giocare e costruire l’azione dal basso. E’ una formazione interessante, hanno molto entusiasmo e giocare in casa loro sarà difficile”.