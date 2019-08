Napoli, Mario Rui pensa già alla Juventus: “Vogliamo tornare da Torino con un risultato positivo…”

Gol e spettacolo all’esordio in campionato per il Napoli. Il successo per 4-3 in casa della Fiorentina è stata una buona partenza per la squadra di Carlo Ancelotti che spera di confermarsi anche nella seconda giornata contro la Juventus.

Ed è già proiettato proprio al match di sabato 31 agosto, il difensore azzurro Mario Rui che, come riporta il sito ufficiale del club partenopeo, ha analizzato la vittoria del Franchi e ha parlato anche della prossima gara contro i bianconeri.

“Contro la Fiorentina è stata una vittoria bella e sofferta”, ha detto Mario Rui. “Era una partenza difficilissima per noi, lo sapevamo e lo abbiamo potuto vedere in campo. La Fiorentina è una squadra forte che aveva grande entusiasmo. Su questo campo il Napoli ha sempre fatto fatica. Dopo la gara c’è la soddisfazione di aver vinto lottando e soffrendo. Sono partite che ti danno carica e forza. Qualche errore lo abbiamo commesso, ma la nostra bravura è stata quella di reagire e ribaltare il risultato. Al di là del gioco, era importante vincere anche per la carica morale che può darti una sfida così combattuta. Cominciare bene è fondamentale per noi. Siamo stati non perfetti nel primo tempo, poi però abbiamo meritato il successo”.

E poi il pensiero alla prossima sfida, il big match dell’Allianz Stadium contro i campioni in carica della Juventus: “Adesso avremo subito la Juventus. Cominceremo a concentrarci sin da lunedì sul match di Torino perchè vogliamo tornare con un risultato positivo“, ha concluso l’esterno portoghese.