Napoli, Meret: “Dobbiamo dare tutto in ogni competizione. Che emozione tornare a Ferrara”

È stato protagonista assoluto del match che il Napoli ha vinto a Salisburgo, adesso è pronto per la sfida alla Spal di campionato. Parliamo del portiere Alex Meret, che sta crescendo come qualità a livelli straordinari: “La gara di Champions è stata per noi importantissimo, un successo di carattere e sacrificio, dove tutti hanno dato il massimo – ha detto a Sky Sport -. L’abbraccio fra Insigne ad Ancelotti fa bene al gruppo, è stato un bellissimo gesto, dobbiamo fare la differenza anche in queste piccole cose. In Europa forse mettiamo qualcosa in più rispetto al campionato, ma non deve accadere, perché ogni competizione è importante, serve rimanere concentrati sempre”.

Meret è cresciuto proprio con la maglia della Spal: “Sarà emozionante tornare a Ferrara, dove ho trascorso anni incredibili. Ho un ottimo ricordo della città. Nelle ultime partite sono andato sempre meglio, cerco di migliorarmi continuamente pur restando coi piedi per terra. È merito della difesa che lavora bene, speriamo di proseguire così. Io come Zoff? Sarebbe bello ripercorrere il suo percorso, è stato fra i portieri più top della storia”.